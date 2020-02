Queen speelt volledige Live Aid-set nog een keer

Het was de eerste keer dat de rockers hun 22 minuten durende set nog een keer speelden. Ditmaal stond oud-frontman Freddie Mercury, die in 1991 overleed, uiteraard niet in zijn witte hemd op het podium. Zanger Adam Lambert, die sinds 2011 geregeld met Queen toert, zong nummers als Radio Ga Ga, Hammer to Fall, Crazy Little Thing Called Love en We Will Rock You. Het optreden van de band wordt gezien als een van de beste live-optredens ooit.

Fire Fight Australia wordt door lokale media ook wel 'Live Aid Australia' genoemd. Net als het evenement in 1985 treden meerdere artiesten op tijdens het uren durende concert om geld op te halen. Live Aid vond destijds echter plaats op twee locaties: Londen en Philadelphia en werd gehouden om aandacht te vragen voor honger in Ethiopië. Grote namen als Sting, David Bowie, U2, The Who, Elton John en Madonna traden op.

Teller op 9,5 miljoen dollar

Het benefietconcert tot nu toe ruim 9,5 miljoen Australische dollar (ongeveer 5,9 miljoen euro) opgehaald. De organisatie van Fire Fight Australia deelde in een persbericht alvast de eerste tussenstand van het evenement in Sydney.

De verwachting is dat de komende weken nog veel meer donaties binnenkomen, vooral omdat het concert ook nog in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk wordt uitgezonden. Tot medio mei zal de show worden herhaald en kunnen bedragen worden gedoneerd. Wat de eindstand van de actie gaat zijn, wordt rond die tijd bekendgemaakt.

Tijdens het concert in het ANZ Stadium traden naast Queen met zanger Adam Lambert, onder meer Alice Cooper en Olivia Newton-John op. Via videoboodschappen die in het stadion op grote schermen waren te zien, deelden onder anderen Russell Crowe en prins William hun steun voor het initiatief.

In totaal kochten 75.000 mensen een kaartje voor het meer dan negen uur durende concert. Een deel van de opbrengst komt van de tickets. De rest van de 9,5 miljoen dollar werd opgehaald via online donaties, merchandise van Fire Fight Australia en eten en drinken dat tijdens het evenement werd gekocht. Het bedrag gaat naar meerdere organisaties, waaronder het Rode Kruis en de Australische brandweer.