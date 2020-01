Nog eene keer The Spitfires

Hein Mighelbrink, de wild bebaarde frontman van The Spitfires. Ⓒ Foto APA/Ruben Meijerink

Aan alles komt een eind, ook aan de in 1939 opgerichte en Nederlandse oudste band The Spitfires. De vraag is alleen nog wannéér, vertelt Hein Mighelbrink, de markante 72-jarige frontman van deze Achterhoekse feestband. „Zo’n afscheidstour kan een jaar, maar ook tien jaar duren.”