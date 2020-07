Megan Thee Stallion ’gebroken en getraumatiseerd’ na schietpartij

„Zwarte vrouwen zijn zo onbeschermd en we kroppen zoveel dingen op om de gevoelens van anderen te beschermen zonder aan die van onszelf te denken”, twittert de Savage-zangeres. „Voor jullie op het internet zal het best grappig zijn en is het gewoon een nieuw onderwerp om over te praten, maar dit is mijn echte leven. Ik ben echt gebroken en getraumatiseerd.”

Afgelopen woensdag deelde Megan al een statement over de gebeurtenissen van dat afgelopen weekend. „Zondagochtend ben ik beschoten”, schreef ze. „Het is het resultaat van een doelgerichte misdaad tegen mij. Ik ben nooit gearresteerd, de politie heeft mij naar het ziekenhuis gebracht. Daar heb ik een operatie ondergaan om de kogels te laten verwijderen.”

Megan thee Stallion werd dit jaar uitgeroepen tot beste vrouwelijke hiphopartiest bij de BET Awards.