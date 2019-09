Misfit 2 beleeft grootste live-première ooit

Dat hebben producen NewBe en distributeur Splendid Film dinsdag gemeld. Acteurs Niek Roozen, Jolijn Henneman en Donny Roelvink zijn aanwezig en zullen ook interactie hebben met de deelnemende zalen. Daarnaast geeft hoofdrolspeelster Djamila een live optreden met de titelsong van de film.

In Misfit 2 komt Julia (Djamila) terug uit de VS. Voor het nieuwe schooljaar mag ze samen met Nick (Niek Roozen) meedoen aan een grote landelijke muziekwedstrijd. De sequel is vanaf 25 september in de Nederlandse bioscopen te zien.