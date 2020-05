Vrouw Ray J vraagt scheiding aan

Het koppel was vier jaar getrouwd, maar dinsdag heeft Princess Love de scheidingspapieren ingediend bij de Los Angeles Superior Court, melden TMZ en E! News.

Helemaal uit het niets komt de scheiding niet. Princess Love wilde eigenlijk al bij haar man weg nadat hij haar en hun dochter eind vorig jaar in Las Vegas in de steek had gelaten. Kort daarna werd de zanger al zonder trouwring gezien.

Ray J, tevens de broer van zangeres Brandy, was eerder samen met Kim Kardashian. In 2003 maakten de twee een sekstape die later uitlekte.