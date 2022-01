Nieuw drama voor Sinéad O’Connor in leven vol misère

Sterren

Bert Kuizenga lag in ziekenhuis met corona: ’Ik wist het even niet meer’

Schrijver en omroep MAX-presentator Bert Kuizenga vond het „heel beangstigend” toen hij en zijn vrouw Astrid in maart 2020 met corona in het ziekenhuis terechtkwamen. Zeker toen zijn echtgenote ook nog eens op de intensive care belandde. „Ik dacht: oh god, hoe loopt dit af?”