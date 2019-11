Hierom deelde Monic Hendrickx een klap uit

Aan Veronica Magazine laat Monic weten zichzelf niet echt penoze te vinden. Op een schaal van 1 tot 10 geeft ze zichzelf ’een 2 en misschien af en toe een 3’. „Ik heb weleens iemand een klap gegeven, omdat hij ongevraagd aan mijn billen zat. Maar dat is wel het heftigste dat ik ooit heb gedaan”, aldus de 52-jarige actrice.

Ondanks dat haar personage Carmen in Penoza volop handelt in drugs, is Monic zelf minder fan van stimulerende middelen: „Ik heb wel eens dingen geprobeerd, maar ik stuiter te snel. Ik ben al hyper van mezelf.” Als de actrice moet kiezen tussen XTC of coke, dan kiest ze voor XTC: „Ik vond XTC leuker dan coke, maar ik heb er niet zo veel ervaring mee.”

Gaat Monic de serie missen? „Ik vond het een heel leuke rol om te spelen, dus ik zal er af en toe nog wel aan terugdenken. Maar ik hoop dat er genoeg alternatieven komen waarin ik ook de bad guy kan spelen. Dat beviel me goed.”

Vanaf 28 november is Penoza: The Final Chapter in de bioscoop te zien.