Charlize Theron en Helen Mirren keren terug in Fast & Furious 9

Theron en Mirren speelden ook een rol in de achtste film The Fate of the Furious die in 2017 uitkwam. Theron speelde cyberterrorist Chipher. Mirren speelde de rol van Magdalene Shaw, de moeder van Deckard (Jason Statham) en Owen (Luke Evans). Mirren speelt deze rol ook in de spin-off Fast & Furious: Hobbs & Shaw die op 1 augustus uitkomt in Nederland.

Fast and Furious 9 wordt momenteel opgenomen in Londen met Justin Lin als regisseur. De film draait vanaf 22 mei volgend jaar in de bioscopen.