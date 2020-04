Omstreden Polanski-film naar vod, Balie organiseert 'debat'

Cinéart had eerder aangekondigd dat in De Balie een groot publiek debat zou worden georganiseerd de vraag of de film wel vertoond zou moeten worden gezien het seksuele wangedrag waar de regisseur voor is veroordeeld. Pas na dit debat zouden filmhuizen de film mogen vertonen. Maar deze opzet kan geen doorgang vinden vanwege de coronacrisis.

"De vraag die we tijdens de bijeenkomst hadden willen stellen, blijft dezelfde", stelt een zegsvrouw van Cinéart. "Wat weegt er zwaarder: de kunst of het gedrag van Polanski? Die begeleidende vraag willen we wel meegeven aan kijkers die de film willen gaan zien."

De filmmaker werd in 1977 in de VS veroordeeld voor seks met een 13-jarig meisje. Sindsdien woont hij in Europa, omdat hij in Amerika direct zou worden opgepakt. Intussen hebben meerdere andere vrouwen Polanski beschuldigd van verkrachting. Tegelijk met de lancering van J'accuse dook een nieuwe beschuldiging tegen hem op. Een Franse vrouw zegt dat ze door Polanski is verkracht in de jaren zeventig.

De titel J'accuse verwijst naar de open brief van Émile Zola tegen de veroordeling van de Frans-Joodse officier Albert Dreyfus die in 1894 ten onrechte werd beticht van spionage. Volgens veel recensenten is de film een meesterwerk. De film won recent in Frankrijk een flink aantal Césars, de Franse Oscars. Dit leidde tot veel oproep en zelfs protesten.