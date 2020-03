Ⓒ ANP

Zondag werd bekend dat een medewerker van koningin Elizabeth besmet is geraakt met het coronavirus. Hoewel de Queen eerder deze week juist uit voorzorg naar Windsor Castle werd gestuurd, is er mogelijk toch nog contact geweest tussen haar en de besmette medewerker. Gelukkig voor de royal heeft zij de beschikking over de beste medici die voor haar zorgen.