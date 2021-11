Bibi Breijman weer thuis na ziekenhuisopname

Ⓒ ANP/HH

Bibi Breijman (30), die vorige week werd opgenomen in het ziekenhuis omdat ze last had van ernstige misselijkheidsklachten door haar zwangerschap, is weer thuis. Dit meldt de vlogger woensdag op haar Instagram Stories.