Paul de Leeuw en Cor Bakker na zeven jaar weer samen

Dat vertelde Bakker in een interview met NH Radio. De Leeuw en Bakker werkten 25 jaar lang samen in diverse programma’s, zoals De Schreeuw van de Leeuw en Mooi! Weer de Leeuw. Zeven jaar geleden besloten de mannen tijdelijk uit elkaar te gaan.

„Als je elkaar even niet meer inspireert, dan moet je misschien even een pauze nemen”, stelt Bakker. „Maar recent kwamen we weer samen: ik was een keer te gast bij hem en we hebben een sinterklaasdingetje samen gedaan. En toen begon het toch weer te kriebelen, van beide kanten.”

Digitale pianolessen

RTL had meteen interesse in een nieuw programma van de twee mannen. Het is onduidelijk of de show nog doorgaat en zo ja, wanneer. Alle liveshows op televisie zijn momenteel opgeschort vanwege de coronacrisis.

Ook een tournee van Cor Bakker is gecanceld vanwege de coronacrisis. Hij geeft nu op maandag-, woensdag- en vrijdagavond gratis pianolessen op Facebook. Op vrijdagavond presenteert Bakker soms een mysteryguest met wie hij dan samen optreedt voor zijn volgers.