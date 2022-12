Will Smith neemt gezin mee bij comeback op rode loper

Smith had zijn vrouw Jada, zoons Trey en Jaden en dochter Willow meegenomen. Volgens Amerikaanse media was de acteur in een goed humeur en toonden hij en Jada hun liefde voor elkaar. Ze hielden elkaar continu vast en Smith kuste haar voor het oog van de talloze fotografen.

Will Smith en zijn vrouw Jada. Ⓒ ANP/HH

In maart stormde de 54-jarige Smith het Oscar-podium op toen comedian Chris Rock een grap maakte over Jada. De kijkers en aanwezigen in de zaal zagen vervolgens hoe de acteur de komiek een klap verkocht. Smith mag als gevolg van zijn actie tien jaar lang niet bij de uitreiking aanwezig zijn.