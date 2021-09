Kijkers walgen van ’verongelukte’ Meghan

Maandag verschijnt Harry & Meghan: Escaping the Palace en nieuwe beelden van de film tonen hoe actrice Sydney Morton als Meghan stervend onder een gecrashte, gekantelde auto ligt. Harry, gespeeld door Jordan Dean, probeert zich een weg te banen door de fotografen om zijn vrouw te redden.

In 1997 kwam prinses Diana, Harry’s moeder, op dezelfde wijze om het leven. De betreurde Princess of Wales werd achtervolgd door paparazzifotografen, waarna de auto tot stilstand kwam in een tunnel in Parijs.

Aanstootgevend

Kijkers hebben geen goed woord over voor de scène, die in de film een nachtmerrie van Meghan moet illustreren. Termen als ’smaakloos’ en ’weerzinwekkend’ vullen de sociale media. „Ik kan niet geloven dat ze zoiets maken”, schrijft iemand. Een ander laat weten: „Dit is onnodig en aanstootgevend.”

De echte Meghan en Harry. Ⓒ Getty Images

Het drama vertelt de meest recente gebeurtenissen rondom de Sussexes: vanaf het moment dat ze vorig jaar afstand deden van hun koninklijke taken, tot het veelbesproken televisie-interview met talkshowkoningin Oprah Winfrey. Het is de derde film die Lifetime maakt over het stel. Eerder kwam de zender al met Harry & Meghan: A Royal Romance (2018) en Harry & Meghan: Becoming Royal uit 2019.

De echte Harry en Meghan hebben overigens hun medewerking niet verleend aan de filmreeks. De hertog en hertogin van Sussex runnen hun eigen productiehuis, waarmee ze onder meer documentaires en kinderprogramma’s maken die exclusief te zien zijn bij steamingdienst Netflix.