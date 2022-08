Kerkklokken eren overleden Olivia Newton-John met Grease-nummers

Het nummer Hopelessly Devoted To You wordt op de oneven uren gespeeld op het automatische speelwerk van het stadhuis. Om 13.00 uur speelt beiaardier Levina Pors het complete nummer live op het carillon.

Dinsdag kwamen enkele kerktorens met hetzelfde idee. Zo werd op de Martinitoren in Groningen het nummer You're The One That I Want gespeeld. In Amsterdam speelden de klokken van de Zuiderkerk het lied Summer Nights.

Olivia Newton-John overleed maandag op 73-jarige leeftijd na jarenlang te hebben geleden aan borstkanker. Ze werd tweemaal schoon verklaard, maar vijf jaar geleden keerde de ziekte toch terug en kreeg ze uitzaaiingen in haar onderrug.