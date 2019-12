Arnold Schwarzenegger vindt seksscènes zoon Patrick 'interessant'

„Hij acteert geweldig en heeft veel talent. Daarnaast heb ik hem opgezocht op de filmset en daar kreeg ik alleen maar complimenten over hoe aardig Patrick is en hoe goed hij is opgevoed. En toen was daar een seksscène in de film, waar ik niks vanaf wist. Zag ik ineens zijn blote kont! Dat was een interessante wending”, aldus Arnold, die er ook om kon lachen.

„Ik ben trots op Patrick en wat hij presteert. Hij werkt hard en komt steeds een stapje hoger op de ladder. Dat is voor een vader mooi om te zien.”