Chrissy Teigen gaat los op haar Sexiest Man Alive

De 40-jarige John Legend is door People verkozen tot meest sexy man van 2019. Hij is de opvolger van acteur Idris Elba, die vorig jaar met de eer mocht strijken. „Ik vind het heel leuk maar ook wel eng. Het geeft wat druk zo’n ’titel’, mensen gaan dan toch naar je kijken of je wel sexy genoeg bent. En om dan Idris Elba op te volgen is niet echt makkelijk natuurlijk”, zei John over de eer.

Chrissy (33) lijkt minder moeite te hebben met druk rond de titel, gezien haar reacties op Twitter. Ze geeft namelijk niet alleen aan dat een van haar wensen in vervulling is gegaan, ook heeft ze meteen maar haar ’bio’, een korte persoonlijke omschrijving van de gebruiker, op Twitter aangepast. „Deelt momenteel het bed met de meest sexy man van de wereld”, valt er te lezen.