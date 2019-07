Miljoen bezoekers in recordtijd naar The Lion King

De nieuwe versie van The Lion King, die sinds 17 juli ook in ons land op het witte doek te zien is, brak al verschillende records. Ook de bezoekersaantallen van 600.000 en 800.000 werden in recordtempo gehaald. De film doet het niet alleen in Nederland heel goed, wereldwijd gaat de opbrengst van de liveactionfilm waarschijnlijk al snel over de magische grens van 1 miljard dollar.

De remake, met de stemmen van onder anderen Beyoncé en Seth Rogen, vertelt het verhaal van leeuwtje Simba dat is voorbestemd zijn vader Mufasa op te volgen als koning van de savanne. Als zijn vader echter overlijdt en zijn oom Scar de troon opeist, vlucht Simba weg om in een ver land een nieuw leven op te bouwen.