Boekrecensie ’Het gouden uur’ Wytske Versteeg laat archeologe naar antwoorden graven

— Wat: roman — Wie: Wytske Versteeg — Uitgever: Querido — ✭✭✭✭

Door Lies Schut Kopieer naar clipboard

Onopvallend opvallend, dat is de nieuwe roman van Wytske Versteeg over een hulpverlener, een vluchteling en een ex-bewaker in een gevangenenkamp. Via hun persoonlijke geschiedenissen zijn ze in Het gouden uur met elkaar verbonden, blijkt. Tegelijkertijd laat de schrijfster zien hoe moeilijk het is om ‘over grenzen’ te denken, met trauma’s om te gaan en werkelijk te begrijpen hoe de ander is en denkt.