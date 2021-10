Italiaanse dj: ’Conor MgGregor heeft mijn neus gebroken’

De UFC-ster, herstellend van een gebroken been na zijn laatste gevecht, was afgelopen week in Rome bij zijn familie, waar zijn vijf maanden oude zoontje Rian vrijdag gedoopt werd. Toen hij in het weekend ging feesten in het vijfsterrenhotel St. Regis, zou hij vroeg op de zondgachtend een dj aangevallen hebben. Dat beweert deze Francesco Facchinetti in zijn Insta Stories. Hij zou een gebroken neus en een gescheurde lip opgelopen hebben. Hij belde de politie en liet weten aangifte te willen doen. Volgens hem waren er in elk geval tien getuigen, waaronder vrienden van McGregor en zijn bodyguards.

„Wat me het meest teleurstelt, naast dat ik al vanaf het eerste uur een fan van Conor ben, is dat echte vechters zich niet zo gedragen.” Facchinetti zegt te vertrouwen op de Italiaanse wet. „We verwelkomden hem als een held en in plaats daarvan blijkt hij een pestkop eerste klas... wat een deceptie. Het kan zijn dat hij vijftig miljoen volgers heeft en veel geld en macht, maar dat maakt me niet uit. Ik zet dit door tot het eind.”

Volgens de dj kwam de klap uit het niets, nadat de twee eerst meer dan twee uur hadden gepraat en lol hadden gemaakt. Op zijn Insta Stories laat hij weten: „Ik kan nu wel mijn mond houden, maar ik ben hier om dit te vertellen, dus ik moet zeggen dat deze persoon erg gewelddadig en gevaarlijk is.”

Woordvoerders van McGregor hebben nog niet gereageerd op het verhaal van de dj in Daily Mirror.

In september moest de vechter nog worden tegengehouden door zijn beveiligers bij de MMA’s, toen hij geprobeerd zou hebben Machine Gun Kelly te slaan.