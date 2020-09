Kanye West door geblunder niet op kieslijst Wisconsin

West leverde de papieren voor zijn nominatie veertien seconden na de deadline in, die op 4 augustus om vijf uur ’s middags was. Volgens de Green Bay Press Gazette spande hij een rechtszaak aan tegen WEC vanwege de beslissing om hem van de lijst te schrappen De werd vrijdagavond dus de 43-jarige rapper verloren.

„De rechtbank gelooft dat op het moment waarop een klok vijf keer slaat het moment is dat het vijf uur is. Elke keer daarna is duidelijk: ná vijf uur. Er is een significant verschil tussen 23:59:59 uur en een seconde na middernacht. Het verstrijken van een seconde na middernacht betekent een geheel nieuwe dag”, aldus de rechtbank.

Ook in Kanye’s ’home state’ Illinois kan hij niet meer op de kieslijst komen te staan, omdat de rapper te weinig handtekeningen had verzameld die nodig waren om zich verkiesbaar te stellen.