Hanna Bervoets tweede zomergast

De 35-jarige Bervoets debuteerde in 2009 met de roman Of hoe waarom. Voor haar tweede roman Lieve Céline (2011) nam zij de Opzij Literatuurprijs in ontvangst. Ook haar boeken als Alles wat er was, Efter en Ivanov werden geprezen. De schrijver was daarnaast vaste columnist in de Volkskrant en schreef twee toneelstukken.

De VPRO onthult deze week dagelijks een van de in totaal zes gasten. Maandag werd bekend dat misdaadjournalist John van den Heuvel op 28 juli als eerste mag praten over zijn ideale televisieavond.