Prestigieus festivalpaleis Cannes is nu daklozenopvang

Franse media melden dat Frankrijk zeker twaalfduizend daklozen kent. Voor deze groep moet noodopvang worden gezocht nu iedereen binnen moet blijven om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De daklozen in Cannes kunnen momenteel elke nacht terecht in het festivalpaleis.

Het gaat om een groep van tussen de vijftig en zeventig daklozen die in Cannes leven. Voor deze mensen zijn provisorische bedden geregeld. Ook kunnen zij zich wassen in het festivalpaleis en is er eten voor deze mensen geregeld.

De organisatie van het Filmfestival meldde vorige week dat het evenement is uitgesteld. De hoop is dat er in de zomer een editie kan plaatsvinden, maar dit zal mede afhankelijk zijn van de maatregelen die de Franse overheid oplegt vanwege de coronacrisis. Het grootste Europese filmfestival trekt jaarlijks meer dan 20.000 mensen naar de Cote d’Azur.