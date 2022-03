Rob de Nijs overgebracht naar revalidatiecentrum

De Nijs werd vorige week thuis bewusteloos aangetroffen door zijn vrouw. Zijn hartslag en bloeddruk waren te laag. „Ik schrok me kapot”, vertelde Henriëtte zaterdag aan Privé. „Het was half twaalf of zo, ik kwam beneden en zag Rob daar in de stoel zitten. Onderuitgezakt, lijkbleek. Zijn ogen waren open, hij brabbelde wat, maar ik zag al met al meteen dat het goed mis was. Meteen dacht ik: ’112!”’

In het ziekenhuis werd een besmetting met het coronavirus vastgesteld.

Het geplande afscheidsconcert van De Nijs in de Ziggo Dome, dat 10 april zou plaatsvinden, is uitgesteld. De nieuwe datum voor het concert is nog niet bekend, maar wordt volgens de zanger snel geprikt.