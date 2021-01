Tom Cruise is ’een nachtmerrie’ op set Mission Impossible

De coronacrisis zorgt voor de nodige uitdagingen tijdens de opnames, maar ondanks de moeilijkheden is de acteur vastberaden om door te gaan. „Velen van ons willen ons verlies nemen, dingen even laten voor wat ze zijn en verdergaan wanneer we weer kunnen”, vertelt een crewlid aan The Sun. „Maar Tom is totaal geobsedeerd met het afronden en niets houdt hem tegen.”

De acteur vindt het onnodig om weer een pauze te nemen. „Hij is de meest vastberaden persoon die er is. Het is indrukwekkend, maar een nachtmerrie.”

Woede-uitbarsting

Het gedrag van Tom is niet het enige issue van de crew. Ze maken zich ook zorgen of ze wel weer terug naar huis kunnen vliegen vanuit de Verenigde Arabische Emiraten. „Het voelt alsof alles op dit moment tegen ons is en de stemming is echt omgeslagen.”

Vorige maand kreeg de crew al te maken met een woede-uitbarsting van Tom. De acteur was boos omdat medewerkers zich niet hielden aan de coronamaatregelen. Hij schreeuwde hen te ontslaan als hij nog een keer zou zien dat ze geen mondkapje droegen of geen afstand hielden, was te horen in een gelekt audiofragment. „De filmindustrie heeft het ontzettend moeilijk en wij zijn een van de weinige crews die nu een film kunnen maken. Pak in godsnaam je verantwoordelijkheid! Er zijn zoveel collega’s uit ons vak die geen werk meer hebben, geen eten meer kunnen kopen of kunnen sparen om hun kind te laten studeren.”