’Justin Bieber treedt op bij herdenkingsdienst rapper Takeoff’

Wat Bieber precies zal laten horen tijdens de dienst in de State Farm Arena, thuisbasis van de NBA-basketballers van de Atlanta Hawks, is volgens TMZ nog niet bekend.

Bieber en de hiphopgroep Migos, waar Takeoff eerder deel van uitmaakte, werkten ooit samen voor de nummers What You See en Looking for You.

De 28-jarige Takeoff werd op 1 november doodgeschoten in Houston.