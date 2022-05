Adele viert 34e verjaardag: ’Kan niet wachten zestig te zijn’

„Wat een verschil kan een jaar maken! Als de tijd alle wonden blijft helen en de harde lijnen wat zachter blijft maken zoals dat het afgelopen jaar ging, kan ik niet wachten om zestig te zijn”, aldus Adele. „Ik ben nog nooit zo gelukkig geweest. Zo veel lessen, zo veel zegeningen om dankbaar voor te zijn. Dit is 34 en ik vind het geweldig!”

Vorig jaar kwam na een aantal jaar stilte het vierde album van Adele, 30, uit. De plaat gaat vooral over een moeilijke tijd uit haar leven: de scheiding van haar man Simon Konecki, met wie ze zoon Angelo heeft, in 2019. Ook over hem en over het schuldgevoel dat Adele na de scheiding had naar haar zoon, wordt op het album gezongen. Sinds vorig jaar heeft de superster een relatie met Rich Paul.