Mark Rutte heeft al kappersafspraak

De kapper voelt zich duidelijk overvallen door de vraag van Frank Dane of Mark Rutte al een afspraak heeft. Hij reageert lacherig: „Nee, eh, volgende week zaterdag komt ie.” Voor de zekerheid checkt Dane het nog even: „Dus er is een afspraak?.” „Ja, volgende week zaterdag”, bevestigt Rimmelzwaan.

Op de vraag van sidekick Hannelore Zwitserlood wanneer Rutte de afspraak gemaakt heeft, wil hij geen antwoord geven. De RVD liet echter weten dat de knipbeurt al maanden in de boeken staat. „De afspraken bij de kapper worden een heel jaar vooruit gepland, maar hij gaat pas weer zodra het mag.”

Of de premier volgende week zaterdag daadwerkelijk in de kappersstoel plaatsneemt, daar wilde de woordvoerder niet op vooruitlopen. Rutte en minister Hugo de Jonge geven dinsdagavond weer een persconferentie, waarin bekend wordt gemaakt of de coronamaatregelen na 2 maart worden versoepeld. Mogelijk mogen de kappers volgende week wel weer aan de slag.