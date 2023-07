Wolter Kroes: ’Tegenslagen maken familieband hechter’

Zanger Wolter Kroes (54) maakt er overal waar hij optreedt, een feestje van. En dat al 35 jaar. Maar achter zijn ogenschijnlijk ontembare enthousiasme, ging de laatste maanden ook verdriet schuil. Zowel zijn moeder (75) als zijn 15-jarige zoon Thomas belandden met spoed in het ziekenhuis. „Mijn vrouw Tessa hield me op de been. Zij is er altijd voor me.”

Wolter Kroes in zijn woonplaats Westzaan. „We gaan weer op vakantie naar Kroatië.” Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN