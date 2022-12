Billie Piper: ’Roem is giftig en deprimerend’

„Roem is verschrikkelijk. Het is vies en heel duister. Het verandert je ervaring van het leven op een manier die heel deprimerend is. Dat is in ieder geval mijn ervaring. Als ik terugdenk aan mijn meest gelukkige en meest vrije momenten, zijn die vooral van voordat ik beroemd werd”, onthult Piper in gesprek met The Guardian.

Ze benadrukt dat dat niets te maken heeft met haar kinderen. „Ik heb natuurlijk hele mooie en betekenisvolle ervaringen met mijn kinderen en ze maken me gelukkiger dan wat dan ook. Maar ik koester ook de herinneringen aan toen ik nog niet bekend was. Als je goed wordt behandeld, is dat onevenredig. Als je slecht wordt behandeld, is dat onevenredig. Er zijn maar heel weinig mensen die normaal tegen je doen. Het zorgt voor een erg verwrongen wereld.”

Om minder in de publieke belangstelling te staan, is Billie van plan minder te gaan acteren. „Het is vervelend, want ik hou ervan om dingen te creëren. Ik hou van productie. Naarmate ik ouder word, geniet ik er steeds meer van, maar ik ben de onzin van dit alles beu. Eerlijk gezegd ben ik dat al sinds mijn negentiende. Het voelde vanaf zeer jonge leeftijd behoorlijk giftig. Nu ben ik zo dankbaar dat ik die ervaringen lang geleden heb gehad. Nu kan ik me vrijwel volledig concentreren op het werk, in plaats van op de onzin.”