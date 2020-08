Echtgenote Ellen DeGeneres: het gaat prima met haar

Ⓒ ANP/HH

Portia DeRossi, de vrouw van Ellen DeGeneres, heeft laten weten ’dat het goed gaat met Ellen’. DeRossi (47) was met haar honden en moeder Margaret aan het wandelen in Santa Barbara toen ze ineens werd overvallen door journalisten, die nieuwsgierig waren naar de gemoedstoestand van DeGeneres. Dit meldt Page Six.