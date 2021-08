Geer houdt traditie in ere met verjaardagsfeest moeder: ’Zolang als zij het volhoudt!’

,,Ik heb me wel grote zorgen gemaakt’’, zegt Geer, tijdens het ophangen van de ballonnen met groot 92 daarop. ,,Ze is corona goed doorgekomen, maar ze had veel verdriet om de dood van haar zus én haar vriend Cor, met wie ze 25 jaar samen was. Mama is een paar keer gevallen met de fiets, zodat we zeiden dat ze daar niet meer op mocht. Ze kreeg van ons een driewieler, maar dat werd binnen een week ook meteen een valpartij en toen moest ze van mij maar helemaal niet meer fietsen.’’

,,Vervolgens is ze gewoon lopend een keer frontaal voorover gevallen en brak ze daarbij haar borstbeen. Dat is ongeveer het ergste wat er is, en dus kon ze toen niks meer. Ze werd ook zo mager...’’

,,Maar nu gaat het allemaal al weer een stuk beter en dus hebben we er een heel gezellige middag van gemaakt met de hele familie. Dat houden we vol, zolang als zij het volhoudt!’’

Door de festiviteiten miste Gerard het programma Zomergasten met zijn goede vriend Hans Klok. ,,Maar dat ik ga tussen de opnamen van The Masked Singer door, die nu beginnen, zeker terugkijken. Ik hoor van iedereen dat het ontzettend leuk was!’’