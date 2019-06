Monique Smit telt af naar bevalling

Op Instagram is te zien hoe zoontje Noah heerlijk op mama’s buik ligt, bij een zwembad omgeven met palmbomen. Bij de foto schrijft ze: „De allerlaatste vakantie met z’n drietjes... Deze maanden zijn echt omgevlogen. Het aftellen is begonnen.” Op haar Insta Stories is te zien dat ze later ook nog even aan het strand liggen. „Heerlijk genieten met familie in de zon.”

Monique Smit, haar vriend Martijn Molleman en haar zoontje Noah verblijven deze laatste vakantie in de huidige gezinssamenstelling in het Turkse Antalya, van waaruit zij onlangs ook nog een exclusief interview gaf aan Privé.

Monique Smit onthulde haar zwangerschap half januari via gebarentaal in haar gelijknamige videoclip. Ze liet eerder ook weten wel nerveus te zijn voor haar tweede kindje.