'Yasmin Wijnaldum datet met High Fidelity-acteur'

De nu 22-jarige Yasmin ging op haar zeventiende aan de slag als model. In 2018 liep ze mee in de bekende lingerieshow van Victoria's Secret. In 2019 schreven verschillende Amerikaanse media dat ze een relatie had met rapper G-Eazy.

Thomas is later dit jaar te zien in de reboot van serie Gossip Girl. Hij had van 2016 tot afgelopen najaar iets met Dove Cameron, die net als hij in de Descendants-films speelde.