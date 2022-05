Inspectie start onderzoek naar vliegreis Nikkie Plessen waarbij zoontje (7) vliegtuig bestuurt

Bontekoe legt uit: „Ik heb zo’n twintig jaar mijn vliegbrevet en ik heb in die periode tegen de 1500 vluchten gemaakt zonder enig incident of zelfs enig rapport. Ik neem vliegveiligheid uitermate serieus en ik houd mij altijd aan alle veiligheidsregels. Het type vliegtuig waarmee ik vlieg (een Citation CJ3) is een zogenaamd ’single pilot’ vliegtuig. Dat betekent dat het vliegtuig door één piloot gevlogen mag worden. Ik vlieg dan ook regelmatig als enige piloot. Op dat moment mag de andere ’pilot seat’ gebruikt worden als ’gewone’ passagiersstoel. Hierop mag dan een passagier plaatsnemen. Dat mag ook een kind zijn en dat mag ook op schoot.”

„Tijdens de vlucht mag je als piloten van functie wisselen”, gaat Bontekoe verder. „Dat betekent dat het ene moment de ene piloot de controle over het vliegtuig mag hebben en het andere moment de andere piloot. Toen de foto werd genomen had mijn collega de controle over het vliegtuig. Dat voor het kortstondig nemen van een foto mijn zoontje even zijn handen op het stuurwiel legt en ik mijn hand op de gashandel leg, doet daaraan niets af.”

Bontekoe staat open om in gesprek te gaan met de Inspectie van Leefomgeving en Transport. „Ik heb gelezen dat de Inspectiedienst voor de Luchtvaart deze foto zal bestuderen. Mochten zij van mening zijn dat ik wel een vliegregel heb overtreden dan zal ik dat zeker van ze vernemen en dan gaan wij in gesprek. Uiteraard sta ik open voor iedere suggestie van het bevoegd gezag voor het verbeteren van de vliegveiligheid.”

Ophef

Vol trots plaatste Plessen afgelopen weekend een foto van haar zoontje in de cockpit. Het gezin was onderweg naar Ibiza. Luchtvaartjournalist Menno Swart twitterde hierna: „Ruben Bontekoe (echtgenoot Nikkie Plessen) laat zijn zoontje Alain een CitationJet CJ3 besturen. Het kan fout aflopen, zoals in 1994. Rus liet zoon sturen, die schakelde auto-piloot uit en Airbus crashte.” Hierbij refeert Swart aan een vliegtuigcrash in 1994 waarbij alle 75 inzittenden om het leven kwamen.

De Inspectie van Leefomgeving en Transport reageerde vervolgens op die tweet. „Beste Menno, Dank voor het signaal. De Inspectie Leefomgeving en Transport gaat dit nader onderzoeken”, aldus de Inspectie. Maandagavond gaf Swart nog extra tekst en uitleg in Shownieuws: „Als er iets fout gaat, als er een noodsituatie is, dan zit dat kind in de weg. Bovendien zit hij ook niet in de seatbelt. Niet handig dus.”