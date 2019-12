De twee gezichten van Weinstein: monsterlijk en charmant

De charmante maar tevens spijkerharde filmbons Harvey Weinstein, hier geflankeerd door actrices Gwyneth Paltrow (l.) en Cameron Diaz. Ⓒ Alex J. Berliner/BEI/REX/Shutterstock

We zijn inmiddels ruim twee jaar verder, maar de storm rondom Harvey Weinstein is nog allerminst gaan liggen. Begin januari start het proces tegen de gevallen filmproducent, die sinds eind 2017 door meer dan tachtig vrouwen is beschuldigd van onder meer seksuele intimidatie en verkrachting.