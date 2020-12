’Harry en Meghan willen verlenging Megxit-deal’

Begin dit jaar vond de zogenoemde Megxit plaats en kwamen Harry en Meghan meer op eigen benen te staan. Zo konden ze zelf dingen ondernemen. Toch was het niet meteen helemaal over en uit met de koninklijke lusten. Zo mochten ze beschermheerschappen nog even houden. Wel werden Harry’s militaire eretitels ontnomen.

Op 31 maart 2021 zou de regeling vervallen en zouden de hertog en hertogin van Sussex helemaal gestript worden van hun koninklijke privileges, aldus The Sun. Maar in januari zouden nu de eerste gesprekken over een eventuele verlening van de deal via Zoom moeten plaatsvinden. Harry zal dan later zelf naar het Verenigd Koninkrijk afreizen om de deal te bekrachtigen.

De hertog en hertogin van Sussex zouden volgens de krant graag hun beschermheerschappen behouden. Daarbij hoopt Harry ook dat hij zijn militaire eretitels weer terugkrijgt.