Peter R. de Vries: ’OM mag meer haast maken met zaak Job Gosschalk’

Een half jaar geleden liet het OM weten het onderzoek naar de zaak afgerond te hebben en binnen afzienbare termijn een besluit te nemen over het al dan niet vervolgen van Gosschalk.

„Dat het zo lang duurt, geeft aan dat het Openbaar Ministerie met de zaak in de maag zit”, stelde misdaadverslaggever Peter R. de Vries in de uitzending. „Het is een moeilijk dossier en ze willen alles zorgvuldig bekijken. Maar het duurt nu een half jaar, dat lijkt me zorgvuldig genoeg. Ze mogen wel iets meer haast maken.” De Vries vermoedt dat het OM in dubio zit.

Het Openbaar Ministerie was dinsdagavond niet voor commentaar bereikbaar. Gosschalk werd begin januari gehoord over zijn mogelijke betrokkenheid bij een zedendelict. Hiermee werd een langlopend onderzoek naar mogelijk seksueel wangedrag door Gosschalk afgerond. De details van de aangifte zijn niet bekendgemaakt.

Grenzen overschreden

Gosschalk ontkent dat hij tijdens het casten van acteurs strafbare feiten heeft gepleegd. Wel erkende hij ruim een jaar eerder, toen hij zijn werkzaamheden neerlegde, ’bepaalde grenzen te hebben overschreden’. Zijn advocaat Gerard Spong laat dinsdagavond desgevraagd weten ook nog niets van het Openbaar Ministerie te hebben vernomen over mogelijke vervolgstappen tegen zijn cliënt.

Gosschalk was de afgelopen twee decennia verantwoordelijk voor de casting van vrijwel alle grote film-, televisie- en theaterproducties in Nederland namens het bedrijf Kemna Casting, dat zijn naam intussen veranderd heeft naar Post Casteleijn. Ook maakte hij zelf films en musicals, zoals De Marathon.

Bekijk ook: GTST breekt met Kemna Casting

Bekijk ook: Gosschalk gehoord over vermeend zedendelict

Bekijk ook: Jan Kooijman hoopt op comeback Job Gosschalk