Bruce Springsteen zegt opnieuw concert af

Net als bij de show in Uncasville, en vorige week bij het optreden in de staat Ohio, wordt vaag gedaan over de reden. Op de site staat te lezen dat het concert niet doorgaat vanwege ziekte, maar het is onduidelijk wie er ziek is. Bij het afzeggen van het concert van zondag liet bandlid Steven van Zandt aan de fans weten dat het ’niets serieus’ was. Springsteen heeft laten weten dat de concerten worden ingehaald en dat de fans dus hun kaartjes moeten bewaren.

Het Amerikaanse deel van de tournee van Springsteen telt nu nog veertien concerten. Eind april vertrekt de groep naar Europa voor optredens. Op 25 en 27 mei komt ‘The Boss’ met zijn begeleidingsband naar de Johan Cruijff Arena. Op 11 juni staan Bruce Springsteen & The E Street Band ook nog in Landgraaf voor een concert.