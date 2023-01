Nummer Linda Ronstadt weer populair dankzij serie The Last of Us

Het nummer Long, Long Time van Linda Ronstadt uit 1970 is opnieuw populair nadat het in de serie The Last of Us is gebruikt. Volgens een bericht van Spotify op Twitter steeg het aantal Amerikaanse streams van dit nummer binnen een uur met meer dan 4900 procent.