Thaise koning betaalt geen belasting voor tweede woning

De Thaise koning bezit aan het populaire meer een riante woning met eigen steiger, Villa Stolberg. Ook het aangrenzende pand is van hem. Vajiralongkorn verblijft namelijk al vele jaren liever in Beieren dan in Thailand, al gaf hij het voorbije jaar de voorkeur aan een luxehotel in Garmisch-Partenkirchen. Daar was meer ruimte en kon ook zijn stoet vrouwelijke gezellinnen een plek vinden.

De gemeente Tutzing kent een zogenoemde 'tweede-woningbelasting'. Die bedraagt twaalf procent van wat het huis op basis van de lokale prijzen aan nettohuur zou opbrengen. Volgens berekeningen van Vorlickova, die voor Tutzinger List in de gemeenteraad zit, en lokale makelaars zou de ruim 1400 vierkante meter grote Villa Stolberg voor 840.000 euro moeten worden ingeboekt. Dat betekent dat de koning jaarlijks een ton zou moeten betalen.

Vergrootglas

Tutzing echter, waar zo'n 76 zogenoemde tweede woningen zijn, incasseerde de afgelopen vijf jaar in totaal slechts 124.000 aan 'Zweitwohnungssteuer'. "Dat is veel te weinig. Dat moet minstens het dubbele zijn. Het is duidelijk dat de koning niet heeft betaald", aldus het raadslid. De gemeente ontkent dat niet, maar kan niet op individuele belastingbetalingen ingaan aldus de Merkur.

Het verblijf van de koning in Beieren ligt al enkele maanden onder een vergrootglas. In Garmisch-Partenkirchen is gevraagd hem niet meer toe te laten en in de Bondsdag zijn vragen gesteld over zijn activiteiten in Duitsland. Vajiralongkorn is begin oktober teruggekeerd naar Thailand en heeft vanwege de politieke onrust daar zijn retour naar Beieren keer op keer uitgesteld.