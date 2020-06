Ronnie Flex na Derksen-rel: ’VI altijd ondertoon bij donkere spelers’

Flex maakt in een lange reeks berichten zijn onvrede kenbaar over het programma en Johan Derksen. De analist ligt, niet voor de eerste keer, onder vuur omdat hij zich in de uitzending racistisch zou hebben uitgelaten.

„Blij dat er eindelijk gereageerd wordt”, stelt Ronell Plasschaert, zoals zijn eigen naam luidt. „Deze ondertoon voelde ik trouwens wel altijd als het over Memphis of Babel ging. Wilfred en Johan willen je niet zien schijnen, dat is duidelijk.” Deze tweet heeft hij intussen weer verwijderd.

Flex vraagt zich af „hoe kan je als je nog nooit benadeeld bent omtrent je huidskleur voor iemand anders bepalen dat diegene dat ook niet meemaakt? Hoe kan je dat zeggen als je niet eens weet hoe het voelt?”

Overigens sprak Derksen zich eerder in het programma uit tegen racisme, maar gaf hij aan dat de uitspraken waarin Akwasi zei Zwarte Piet in zijn gezicht te schoppen, afleidden van de werkelijke discussie.

