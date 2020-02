Dertien jaar oud was zij pas toen ze haar eerste Oscar-nominatie in de wacht sleepte, destijds voor Atonement (2007). Twaalf jaar later staat de teller van Saoirse Ronan (25) op vier, onder meer dankzij haar optreden in Little Women. „Een rol die ik letterlijk heb opgeëist”, bekent de Ierse actrice in Parijs.