Man gearresteerd voor moord op acteur Thomas Jefferson Byrd

Byrd werd op 3 oktober in Atlanta meerdere keren in zijn rug geschoten. Het is nog steeds niet duidelijk wat de aanleiding daarvoor was.

De acteur werkte in zijn carrière vaak samen met regisseur Spike Lee. Zo was hij te zien in onder meer Clockers, Get On The Bus, Chi-raq, Red Hook Summer, Bamboozled en He Got Game. Ook speelde hij Stokely in de televisieversie van Lee's She's Gotta Have It die in 2017 op Netflix verscheen.