Premium Het beste van De Telegraaf

Dochter en ex over Alec Baldwin: ’Je kunt met hem niet praten over je gevoelens’

Door Onze redactie Kopieer naar clipboard

Alec Baldwin en zijn toenmalige echtgenote Kim Basinger bij de Golden Globe Awards van 1998. Ⓒ Getty Images

Bijna tien jaar was ze getrouwd met acteur Alec Baldwin, maar in dat huwelijk was er volgens actrice Kim Basinger nooit ruimte om te praten over wederzijdse gevoelens. En ook dochter Ireland, die al sinds haar kindertijd kampt met angststoornissen, hoeft niet bij haar beroemde vader aan te kloppen voor een goed gesprek over haar mentale problemen. „Hij is daar gewoon niet toe in staat.”