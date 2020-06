Temptation-stel Angela en Chris na 8 jaar uit elkaar

Op Instagram benadrukken de ex-geliefden dat ze geen ruzie hebben. „We wensen elkaar nog steeds het allerbeste toe, maar we hebben besloten even afstand van elkaar te nemen om dit beter een plaats te kunnen geven”, aldus Angela. De twee woonden zeven jaar samen.

Doctoraatsstudente (26) en haar Christian (28) slaagden glansrijk voor de ’test der verleiding.’ Ze reden geen scheve schaats en spraken voor de camera vol lof over elkaar. Bij het weerzien vielen de twee dan ook huilend van geluk in elkaars armen. Presentatoren Rick Brandsteder en Annelien Coorevits stonden daarbij op het punt een traantje weg te pinken.

„Chris en ik hebben besloten om ieder onze eigen weg te gaan”, schrijft Angela op Instagram. „We hadden al een jaar wat moeilijkheden in onze relatie. Onze mening over trouwen was daar één van. We hebben geprobeerd om eraan te werken en na Temptation voelde onze relatie zelfs beter dan ooit. Maar ondertussen zijn de onenigheden weer naar boven gekomen”, besluit ze.