Premium Het beste van De Telegraaf

Seksrel Nederlandse The Voice bereikt ook Duitsland en Amerika

Door Evert Santegoeds Kopieer naar clipboard

Ⓒ anp, inzetjes: Bild amm Sontag en The Hollywood Reporter

De bom die zaterdag ontplofte onder TVOH is inmiddels internationaal nieuws nu ook Duitse kranten en de Amerikaanse entertainmentsite The Hollywood Reporter erover berichten. Het Duitse Bild am Sonntag besteedt een halve pagina aandacht aan de megarel die een voorlopig einde maakte aan het succesprogramma dat door RTL4 per direct van het scherm is gehaald.