Tom Cruise had in eerste instantie twijfels bij Top Gun: Maverick

„Ik had het script gelezen, kreeg daar wat ideeën bij en die vielen goed bij de producent Jerry Bruckheimer. Hij zei toen: we moeten nu op een vliegtuig naar Parijs stappen om dit idee te pitchen bij Tom. Want die was daar toen voor de opnames van Mission: Impossible. We kregen anderhalf uur de tijd om tussen de opnames door met hem te spreken, hoewel dat eigenlijk maar dertig minuten bleken te zijn toen we eenmaal in Parijs waren. Toen hoorden we namelijk dat hij helemaal geen zin had in een tweede Top Gun”, aldus de 48-jarige Kosinki.

Dat veranderde snel toen Cruise de plannen had aangehoord, zegt Kosinki: „Toen ik in een half uurtje mijn verhaal had gedaan, pakte Tom zijn telefoon en belde naar Paramount Pictures om te vertellen dat hij een nieuwe Top Gun zou maken. En ik moet je eerlijk zeggen dat het dan wel indrukwekkend is om te zien hoeveel invloed een filmster als Cruise heeft, want de deal was eigenlijk meteen zo goed als beklonken.”

Het bleek een goede beslissing van Cruise, die fans wereldwijd opnieuw naar de bioscopen heeft weten te lokken. De actiefilm bracht afgelopen weekend wereldwijd 248 miljoen dollar op. Hiermee is het volgens Amerikaanse media de beste opening voor Tom Cruise in zijn hele carrière.