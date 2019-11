Ophef bij optreden Kanye: 55 dollar voor simpele brunch

Het concert van de rapper in Baton Rouge was gratis, maar voor de brunch rekende de organisatie 55 dollar. Een bezoeker deelde op Facebook een foto van haar bord, met daarop twee pannenkoekjes, een burger en twee plakjes bacon. Het kiekje ging al snel viral, en socialmediagebruikers beschuldigden Kanye van ’Fyre Festival-achtige praktijken’. Bij dat festival kochten bezoekers voor veel geld kaarten waarbij het eten inbegrepen was, maar dat had niet meer om het lijf dan een snee brood en twee plakjes kaas.

Een woordvoerder van het cateringbedrijf steekt tegenover TMZ echter hand in eigen boezem. „Wij erkennen dat we ondermaats eten hebben geleverd aan een bezoeker. Kanye West en zijn Sunday Service moeten hier niet mee in verband worden gebracht.” Een andere bron van de site laat weten dat Kanye helemaal niets heeft verdiend aan het concert, en zelfs de ticketkosten van zijn gehele koor uit eigen zak heeft betaald.