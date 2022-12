Rel rond Pietje Bell: Leeftijdsgrens plots hoger, producent woedend

Schram is als producent van Pietje Bell niet benaderd door Kijkwijzer, maar werd vrijdag door een Twitter-bericht van collega-filmmaker Dick Maas met het bijgestelde leeftijdsadvies geconfronteerd. „Ik ben zelf dus niet geïnformeerd en ben dus maar op de site van Kijkwijzer gaan kijken.”

Die Kijkwijzer-site meldt het volgende: ’De classificatie van de speelfilm Pietje Bell was oorspronkelijk (2002) Alle Leeftijden. Naar aanleiding van een klacht heeft het bureau van Kijkwijzer de online aanbieder gevraagd om de film opnieuw te classificeren op basis van de huidige richtlijnen. Dit heeft de online aanbieder gedaan waardoor de classificatie van de film is aangepast naar 12 jaar vanwege geweld.’

Cultureel erfgoed

Schram is woedend over die aanpassing. „Pietje Bell is gewoon cultureel erfgoed, over een ondeugend jongetje met de hart op de juiste plek. Met een 12+ kwalificatie zou de film op reguliere zenders alleen nog in de avonduren uitgezonden kunnen worden. Maar die plek krijgt-ie nooit. Dus dan is de film dood. De aanpassing zou ook directe gevolgen hebben voor de geplande uitzending van Pietje Bell door de NPO op Oudjaarsdag.”

„Ik vind het niet te geloven dat één klacht in twintig jaar tijd deze herkeuring tot gevolg heeft. Als de Kijkwijzer dit niet snel recht zet, stap ik naar de rechter”, zegt Schram, die getrouwd is met Pietje Bell-regisseur Maria Peters.

Het Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM) is de organisatie achter Kijkwijzer. Deze geeft aan tot welke leeftijd films en televisieprogramma’s schadelijk zijn voor kinderen. Dat gebeurt in eerste instantie naar aanleiding van een vragenlijst die door de aanbieder wordt ingevuld. Twintig jaar geleden waren de daarbij gehanteerde criteria anders dan nu. Het NICAM is door De Telegraaf gevraagd om een reactie, maar heeft nog niet gereageerd.

Slechts na één klacht

Film- en televisiemaker Martin Koolhoven nuanceert dat Pietje Bell slechts na één klacht een ander leeftijdskeuring zou hebben gekregen. „Zo’n klacht is de aanleiding. Maar uiteindelijk gaan de mensen van Kijkwijzer dan zelf zo’n film beoordelen. Alleen moet je je wel afvragen of de criteria die ze daarbij hanteren kloppen, wanneer een film als Pietje Bell dan op 12+ uitkomt. Ik bedoel: mijn zoontje heeft die leeftijd, maar die vindt zichzelf voor die film echt al veel te oud.”

„Aan het systeem van de Kijkwijzer hangt soms de geur van willekeur”, stelt Koolhoven. „Daarnaast zouden de droogstoppels in zo’n keuringscommissie ook naar de context moeten kijken. Want de ene film met geweld is nu eenmaal de andere niet.”